No 10 Deeg, 9 Ronnen an 9 gespillte Partien ass e Mëttwoch d'Jugend-Schach-EM zu Riga op en Enn gaangen.

© Schachfederatioun

D'Clara Burdot (U14), de Louis Burdot (U12), den Yvan Burdot (U10) an de Gérard François (U10) gouf fir hire Fläiss belount. Si krute jeeweils 3 Punkten, dat duerch 2 Victoiren an 2 Remisen. Hannert hire Méiglechkeeten ass d'Elsa Blond-Hanten (U18) bliwwen, si konnt um Enn 3 Remise verbuchen. Fir d'Francisczek Waligora (U14) gouf et 2 Victoiren.



D'Lëtzebuerger konnten a ville Partië laang mat hire Géigner mathalen, hunn zum Schluss d'Victoire awer ze dacks nach selwer aus der Hand misse ginn. Op der Jugend-Schach-EM konnte si deemno vill wäertvoll Erfarunge sammelen.

D'Schlussklassementer am Iwwerbléck:



Elsa Blond-Hanten U18: 65. Plaz ënner 66 Participanten

Clara Burdot U14: 80. Plaz ënner 93 Participanten

Francisczek Waligora U14: 120. Plaz 125 Participanten

Louis Burdot U12: 106. Plaz ënner 125 Participanten

François Gérard U10: 111. Plaz ënner 132 Participanten

Yvan Burdot U10: 113. Plaz ënner 132 Participanten