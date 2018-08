En Donneschdeg den Owend goufen d'Gruppen an der Champions League ausgeloust. Real Madrid geet als Titelverdeedeger an d'Course.

© AFP

Grupp A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club BrugesGrupp B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter MailandGrupp C: Paris Saint-Germain, SSC Napoli, FC Liverpool, Roter Stern BelgradGrupp D: Lokomotive Moskau, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray IstanbulGrupp E: FC Bayern München, SL Benfica, Ajax Amsterdam, AEK AthenGrupp F: Manchester City, Shakthtar Donetsk, Olympique Lyonnais, 1899 HoffenheimGrupp G: Real Madrid, AS Roma, ZSKA Moskau, Victoria PilsenGrupp H: Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern

Wat ännert sech mat der neier Saison?

© AFP

Op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu gëtt um Dënschdeg an um Mëttwoch eng Partie mat Lëtzebuerger Commentaire live iwwerdroen. No de Matcher ginn Zesummefaassunge vun de weidere Partië vum Dag diffuséiert. D'Resuméen an d'Goler vum Live-Match sinn dann och op RTL.lu ze fannen.

An der Gruppephas ginn op de verschiddene Spilldeeg d'Partien um 18.55 Auer an um 21 Auer ugepaff. An der KO-Ronn ass et da just nach 21 Auer.

Wéini gëtt gespillt?

1. Spilldag: 18. an 19. September2. Spilldag: 2. an 3. Oktober3. Spilldag: 23. a 24. Oktober4. Spilldag: 6. a 7. November5. Spilldag: 27. an 28. November6. Spilldag: 11. an 12. DezemberAachtelsfinallen: 12., 13., 19. an 20 November; 5., 6., 12. an 13. MäerzVéierelsfinallen: 9. an 10. Abrëll; 16. a 17. AbrëllHalleffinallen: 30. Abrëll an 1. Mee; 7. an 8. Mee