X

Den F91 Diddeleng ass mat engem 2:0-Avantage an de Retourmatch géint Cluj a Rumänien gaangen. Am Retourmatch huet den F91 Diddeleng op en Neits eng ganz staark Leeschtung gewisen. Cluj huet probéiert de Lëtzebuerger Champion ënner Drock ze setzen, ma dat ass hinnen net gelongen.Nodeems een den 0:0 an der Paus gehalen hat, huet Diddeleng no der Paus d'Sensatioun perfekt gemaach. De Sinani huet den F91 an der 51. Minutt fir d'éischt mat 1:0 a Féierung bruecht. Ier hien 3 Minutte méi spéit op 2:0 erhéicht huet. An der 78. Minutt huet den Turpel dunn och nach den 3:0 fir Diddeleng geschoss. An de leschte Minutten huet Cluj duerch Goler vum Tambe an dem Omrani nach op 2:3 verkierzt, ma d'Victoire huet d'Ekipp vum Dino Toppmöller sech net méi huele gelooss.Den Iwwerbléck mat de Resultater vun alle Playoff-Matcher:D'Auslousung vun der Gruppephas an der Europa League ass e Freideg de Mëtteg um 13 Auer. Hei kann Diddeleng op Veräiner wéi Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lazio Roum, Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon, AC Milan a Fenerabahce Istanbul treffen.

Cluj huet virun den eegene Spectateuren den F91 Diddeleng vun der éischter Sekonn u probéiert ënner Drock ze setzen. Gelongen ass hinnen dat awer net esou richteg, wann da waren et Standardsituatiounen. An der zweeter Minutt gouf et dann och direkt eng ganz geféierlech Aktioun. No engem Corner konnt de Frising de Ball awer nach op der Linn stoppen. An der 12. Minutt huet et dunn de Mélisse vun den Diddelenger aus der zweeter Rei probéiert. Säi Schoss konnt de Fernandez awer an de Corner deviéieren. An der 16. Minutt war et e weiderer Corner vu Cluj, dee geféierlech war. Nodeems de Schnell ënnert dem Ball erduerch gespronge war, huet den Tucudean et mat engem Käpper probéiert, ma dat ronnt Lieder ass knapp laanscht de Gol gaangen.Den F91 Diddeleng huet no den éischte 15 Minutten ëmmer besser an de Match fonnt, huet gutt matgespillt a stoung an der Defense ganz gutt. An der 28. Minutt hate si dann och eng weider Chance. No enger Flank vum Stolz war den Turpel virum Gol awer net richteg mam Kapp un de Ball komm. Duerno ass et nees an déi aner Richtung gaangen. Den Omrani hat an der 33. Minutt eng Flank verlängert an du war et den Tucudean, deen eleng virum Gol un de Ball komm ass. De Frising konnt säi Kappball awer neutraliséieren. Kuerz drop stoung den Diddelenger nees am Mëttelpunkt. De Kipper hat sech bei engem Fräistouss vu Cluj verschat, krut de Ball net richteg ofgewiert. Dat ronnt Lieder ass doduerch beim Vinicius gelant, ma hie konnt net verwandelen.Virun der Paus gouf et nach eng Kéier an der 40. Minutt brenzeleg. Cluj krut ee Fräistouss kuerz virum Strofraum. Dem Camora säi Schoss ass awer iwwert de Gol gaangen.Mam 0:0 ass et an d'Paus gaangen. Fir den F91 Diddeleng ass bis dohinner alles no Plang gelaf. Si hu gutt matgespillt, stoungen an der éischter Hallschent defensiv ganz gutt an hu bis op vereenzelt Aktiounen net all ze vill vu Cluj zougelooss.No der Paus huet den F91 Diddeleng Cluj direkt kal erwëscht. De Sinani huet mat engem wonnerschéine Gol an der 51. Minutt den 1:0 fir de Lëtzebuerger Champion geschoss. No enger Ball-Recuperatioun ass dat ronnt Lieder beim Stolz gelant, hien huet dëse weidergeleet op de Sinani an deen huet de Ball dunn aus 25 Meter an de Wénkel gesat.Cluj hat duerno net vill Zäit fir sech vun dësem Schock ze erhuelen, well an der 54. huet de Sinani eng weider Kéier markéiert an op 2:0 fir Diddeleng gesat. Déi Kéier hat de jonke Lëtzebuerger duerch een Dribbling de Wee un de Bord vum Strofraum gepackt, net laang gezéckt an de Ball an de rietsen Eck an de Filet gesat.Den F91 Diddeleng huet mam 2:0-Avantage konzentréiert weidergespillt a konnt an der 78. Minutt duerch den Turpel esouguer noleeën. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet op 3:0 fir Diddeleng gesat, dat nodeems hie sech gutt am Strofraum géint ee rumäneschen Defenseur duerchgesat a mat lénks ofgezunn hat. Wuel war de Collado nach mam Aarm drun, ma de Ball ass awer am laangen Eck am Gol gelant.Kuerz viru Schluss konnt Cluj duerch den Tambe an der 85. Minutt op 1:3 verkierzen. De Frising am Gol vum F91 hat beim Schoss vum Senegales keng Chance, esou datt hie fir 1. Kéier hannert sech misst gräifen.An der 88. Minutt huet den Omrani nach fir den 2:3 gesuergt, ma dat sollt de Rumänen näischt méi hëllefen. Diddeleng konnt de Match geréieren an hat esouguer nach Aktiounen no vir. Schliisslech blouf et awer beim Score vum 3:2 - ee Resultat, dat d'Sensatioun perfekt gemaach huet.Diddeleng steet no der 2:0-Victoire am Allersmatch an dem 3:2 am Retourmatch also elo an der Gruppephas vun der Europa League.Dat ass bis elo nach kenger Lëtzebuerger Ekipp gelongen.

