En Donneschdeg den Owend gouf am Kader vun der Auslousung vun der Champions-League-Gruppephas och de beschten europäesche Futtballer aus der Saison 2017/2018 gesicht. D'Wiel ass tëscht dem Luka Modric, dem Cristiano Ronaldo an dem Mohamed Salah gefall.De Cristiano Ronaldo war scho 4 Mol de beschten europäesche Futtballer, dat an de Joren 2014, 2016 am 2017. Dëst Joer ass den Titel awer un de kroateschen Nationalspiller a Mëttelfeldspiller vu Real Madrid gaangen, dee sech géint seng 2 Konkurrente konnt duerchsetzen.Bei den Dammen ass den Titel fir déi beschte Spillerin un déi Dänesch Offsensivspillerin Pernille Harder gaangen, déi fir de VFL Wolfsburg spillt an der Champions League Finall vun den Dammen e Gol schéisse konnt. Si konnt sech fir dësen Award géint zwou Spillerinne vun Olympique Lyon, Ada Hegerberg an Amandine Henry, duerchsetzen.De Cristiano Ronaldo gouf och fir de beschte Gol vum Joer ausgezeechent. 200.000 vun den 350.000 Participanten hate fir de Gol vum fënneffache Weltfuttballer an der Champions-League-Véierelsfinall géint Juventus Turin ofgestëmmt.De beschte Golkipper ass de Keylor Navas vu Real Madrid. Als beschten Defenseur gouf de Sergio Ramos och vu Real Madrid ausgezeechent. Als beschte Mëttelfeldspiller gouf de Luka Modric vu Real Madrid gewielt.