No den zwou sensationelle Victoirë géint Cluj am Playoff fir d'Gruppephas vun der Europa League ass den F91 a ganz Europa bekannt.

Ënnert anerem an Däitschland, Éisträich, der Schwäiz, Frankräich an Holland hunn déi Diddelenger mat hirer historescher Leeschtung vu sech schwätze gedoen.

Sky Sport Austria

Sky Sport Austria schwätzt vum Futtball-Zwerg F91 Diddeleng, deen als éischte Lëtzebuerger Veräin an der Gruppephas vun der Europa League steet. Donieft gëtt nach den Trainer Dino Toppmöller als Jong vum laangjärege Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller erwäänt.



Och bei den däitsche Kollege war dat de Fall.







Sport1

Wahnsinn! Dino Toppmöller führt #Düdelingen in die UEFA Europa League. https://t.co/HK6DYvvBXP — SPORT1 (@SPORT1) 30. August 2018

Sportschau

watson

Datt et keng Kleng am Futtball méi ginn, dat géingen Experte schonn zanter Joren zielen. An awer wär et sensationell, datt den F91 sech fir d'Gruppepahse vun der Europa League qualifizéiert hätt. Watson.ch erënnert sech och un déi batter Néierlag géint Salzburg an der Qualifikatioun.

L'Equipe

Déi franséisch Zeitung schwätzt vun engem Exploit a vun engem historesche Moment fir den F91 Diddeleng, deen elo an der Gruppephas vun der Europa League stéing.

Dagblad van het Noorden