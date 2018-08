© AFP

An hirer leschter Saison wëllt d'Lindsey Vonn nach ee Rekord knacken. Bis ewell huet déi 33 Joer al Schifuererin 82 Victoiren am Weltcup, dat sinn der 4 manner wéi den Ingemar Stenmark. Hien hält domadder de Rekord mat de meeschte Victoiren.Mat 3 Olympia-Medailen, dorënner Gold an der Descente 2010 zu Vancouver, zwee WM-Titelen, fënnef weidere WM-Medailen an der véierfacher Victoire am Gesamtweltcup (2008, 2009, 2010 an 2012) huet d'Vonn alles erreecht. An de leschte Joren hat d'US-Amerikanerin ëmmer nees schwéier Blessuren. Den Ament trainéiert d'Lindsey Vonn an Chile a preparéiert sech op den Héichpunkt vun der nächster Saison, d'WM zu Are a Schweden.