F91 an der Gruppephase (31.08.2018) D'Géigner an de Gruppen, d'Reaktiounen nom Exploit an e Bléck op d'Organisatioun, wéi et weider geet.

Den Dino Topmöller, Trainer vum F91 Diddeleng, war den Owend als Invité um Platto vum Journal. Donieft kucke mer eis un, wat op de Veräin fir organisatoresch Erausfuerderungen zoukommen a kucken nach eng Kéier zeréck, op déi historesch Auslousung vun e Freideg de Mëtteg.

Auslousung vun der Gruppephas

Am Group F wäert den F91 et also mam AC Mailand, Olympiakos Piräus an Betis Sevilla ze di kréien. De groussen Highlight ass eben, datt den Club aus der Forges du Sud op den fréiere Champions-League-Gewënner AC Mailand stéisst. Och wann den italienesche Veräin seng beschten Joren hannert sech huet, zielt de Club zu de populäersten op der Welt. Eleng de Mëttelfeldspiller Gonzalo Higuain huet e Maartwäert vu 55 Milliounen. Dat dierft fir déi Diddelenger awer sécher een Dram bléiwen.

Mat 44 Titelen ass Olympiakos Piräus de griichesche Rekordmeeschter. Virun allem den Auswäertsmatch dierft fir den F91 keen einfache ginn, wann et an den Hexekessel vun Piräus geet. An och Betis Sevilla ass keen Liichtgewiicht. Lescht Saison huet Betis Sevilla mat enger 6. Plaz an der Primera Division ofgeschloss. Den Tirage gouf an der Mëttesstonn och hei am Land mat groussem Interessie suivéiert, ënnert anerem zu Diddeleng. D’Leit hu sech dann och op Géigner gefreet.

Deemno wäert den F91 et mat enger staarker Grupp ze dinn kréien. D’Gruppenphase geet vum 20. September bis den 13.t Dezember. Déi zwee éischt aus all Grupp kommen an déi nächste Ronn, wou iwwregens déi 8 Gruppen-Drëtten aus der Champions League dobäi kommen. D’Finall gëtt den 29. Mee zu Baku am Aserbaidschan gespillt.

De Resumé vum Match mat Videoen a Reaktiounen

Déi 3 Goler mam Live-Commentaire (31.08.2018) De Sinani an den Turpel hu mat hire Goler am Retourmatch d'Wonner vun Diddeleng wouer gemaach.



Diddeleng ass domadder no de Victoiren am Allez- a Retourmatch an der Gruppephas vun der Europa League, wat nach ni enger Lëtzebuerger Ekipp gelonge ass. D'Goaler fir den F91 hunn den Danel Sinani an den Dave Turpel markéiert.



Biller an déi bescht Zeene vum Match a vum feieren duerno, souwéi Reaktioune vu Spiller, Politiker a Supporter fannt Dir am Artikel:



RTL-NEWS: Historesch Victoire: Den F91 Diddeleng steet an der Gruppephas vun der Europa League



F91 Diddeleng an der internationaler Presse

2012 hat den F91 Diddeleng et och schonn eng Kéier an d'Schlagzeile vun der internationaler Presse gepackt. Deemools hat ee Salzburg an der Qualifikatioun vun der Europa League eliminéiert. Elo ass den F91 nees op den Titelsäite vu Medien aus Däitschland, Frankräich, Éisträich, der Schwäiz an Holland.



© RTL Grafik

De Liveticker vum Match