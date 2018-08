E Samschdeg sollt den Ofsteiger aus Hamburg zu Dresden an engem zweet Liga-Match untrieden. Dat huet d'DFL elo annuléiert.

© AFP (Archiv)

D'Tëschefäll zu Chemnitz hunn elo och eng Repercussioun op den däitsche Profi-Sport. D'DFL huet de Match tëscht Dynamo an dem HSV ofgesot, dat op Urode vum Inneminister vu Sachsen. Hannergrond ass, datt een net genuch Polizisten hätt, fir de Match ze couvréieren, well de Gros vun de Beamten wéinst den Demonstratiounen zu Chemnitz am Asaz wier.De Match war d'Spëtzespill vun der zweeter Bundesliga a war mat 30.000 Spectateure komplett ausverkaf.