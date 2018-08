An der Bundesliga war et um Freideg d'Partie fir den 2. Spilldag tëscht Hannover an Dortmund.

Den Tabellenéischten wollt um Freideg zu Hannover mat senger verstäerkter Offensiv sou weidermaachen wéi an de leschte Wochen.An der éischter Halschent huet de Marco Reus an der 41. Minutt eng gutt Goalchance, ma de Michael Esser am Goal vun Hannover verhënnert den 1:0 fir Dortmund. Eng Minutt méi spéit huet de Reus nach eng Méiglechkeet, déi Kéier goung de Ball un d'Lat.Hannover war bis dohinner déi bescht Equipe um Terrain gewiescht mat och méi Ballbesëtz.Dat sollt sech an den zweete 45 Minutten awer änneren, de BVB ass vill méi dominant ginn. Dat awer réischt no 2 Goalchancë fir Hannover, wou de Wood fir d'éischt derlaanscht geschoss a kuerz drop d'Aussennetz getraff huet.Déi Dominanz sollt awer net vill nëtzen. An der 78. Minutt hat Hannover souguer nach eng Kéier eng Chance mat engem Chance vum Anton, deen ofgefälscht laanscht de Goal gaangen ass.Et blouf um Enn beim 0:0.