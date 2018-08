Hueschtert géint Rëmeleng © Raoul Michels

E Freideg den Owend war an der BGL Ligue den Optakt vum 5. Spilldag. An enger schwaacher Partie huet sech Déifferdeng mat 1:0 géint de Racing behaapt. De Gol huet de Muratovic an der 45. Minutt geschoss.An enger intensiver a Kierperbetounter Partie huet Hueschtert mat 4:2 géint den Opsteiger Rëmeleng gewonnen. D'Spectateuren hu gläich zwee Eelefmeter hei gesinn.De Progrès huet beim RM Hamm Benfica dräi Punkte mat op Nidderkuer geholl an de Match mat 2:1 gewonnen.Tëscht Munneref a Stroossen gouf et kee Gewënner. Hei gouf et een 2:2 Remis.E Samschdeg um 18 Auer spillt dann nach Rouspert géint d'Etzella an e Sonndeg ass et um 18 Auer un der Fola géint d'Union Titus Péiteng. D'Partie tëscht dem F91 Diddeleng an der Jeunesse gouf op den 31. Oktober verluecht.

Déifferdeng - Racing Union 1:0

© Gilles Tricca

De Match Déifferdeng géint de Racing war d'Affiche e Freideg den Owend. Spilleresch konnte béid Veräiner dëst awer net bestätegen. Während den 90 Minutten hunn d'Spectateuren net vill Chancen ze gesi kritt. Um Enn gewënnt Déifferdeng doheem mat 1:0.An der éischter Hallschent huet et béide Formatiounen um néidege Rhythmus gefeelt an et gouf kaum kloer Golchancen op béide Säiten. An der 33. Minutt war den Agouazi no engem Korner vum Hennetier am héchste gesprongen, ma säi Kappball ass laanscht de Potto gaangen. 3 Minutte méi spéit war et enger weider Chance fir de Racing. Den Da Mota hat et aus der Distanz probéiert, ma de Ball ass e gutt Stéck iwwert de Gol gaangen. Sekonne virun der Paus huet dunn d'Lokalekipp aus dem Näischt den 1:0 markéiert. Den Oukache hat sech op der lénker Säit duerchgesat an op de Muratovic geflankt. Den Déifferdenger Stiermer huet de Ball du flaach aus 12 Meter an de Gol gesat. Mat dësem 1:0 fir Déifferdeng ass et an d'Paus gaangen.No der Paus war et dat nämmlecht Bild tëscht béiden Ekippen. Si konnten net richteg geféierlech ginn an esou sollt bis zum Schluss och kee weidere Gol falen. An der 82. Minutt gouf den Hennetier nach mat glat Rout an d'Dusch geschéckt ginn. Hien hat e Feeler um Deruffe gemaach, dee war de leschte Mann. Déifferdeng gewënnt doduerch mat 1:0 géint de Racing a bleift hannert der Jeunesse op der zweeter Plaz an der Tabell.

Munneref - Stroossen 2:2

Béid Ekippen hunn eng flott Partie gewisen a ware mat vill Asaz dobäi. An engem Kierperbetounte Match war Munneref an der éischter Hallschent déi besser Ekipp a war méi geféierlech, déi lescht Konsequenz huet awer gefeelt an de Kipper vu Stroossen Schon huet den 0:0 gehalen.Kuerz no der Paus huet Stroossen du zougeschloen. De Lourenco hat fir den 1:0 gesuergt. Laang sollt et awer net bei dësem Tëschestand bleiwen. An der 52. Minutt koum nämlech d'Reaktioun vu Munneref. E stramme flaache Schoss aus 16 Meter vum Marques war liicht ofgefälscht ginn an do hat de Schon keng Chance méi, fir ze reagéieren. Den 1:1 fir Munneref.An der 62. Minutt ass Munneref dunn a Féierung gaangen, dat duerch een Eelefmeter vum Benamra. De Schon hat de Cabral am Strofraum gebremst. Och wa Munneref no der Féierung déi besser Ekipp um Terrain war, ass Stroossen kuerz drop den Ausgläich gelongen. No enger Flank vum Adler war de Jager am héchste gesprongen an hat de Ball onhaltbar fir de Kipper an de Gol gesat.No 90 Minutte stoung et nach ëmmer 2:2, sou datt et fir béid Ekippen ee Punkt gëtt.

Hueschtert - Rëmeleng 4:2

De Peters gouf fir säin 403. Match geéiert. © Raoul Michels

Hueschtert war an den éischte Minutte vun der Partie déi méi aktiv Ekipp. Si hunn de Ball propper an hire Rei lafe gelooss a stounge wéi och schonn de leschte Weekend géint Nidderkuer hanne ganz kompakt. An der 16. Minutt ass dunn den éischte Gol gefall an dat duerch den Desevic vun Hueschtert. No engem Ballverloscht vu Rëmeleng hat d'Lokalekipp séier ëmgeschalt, den Hoffmann hat dem Desevic de Ball an de Laf gespillt an deen hat kee Problem, dat ronnt Lieder an de Gol ze setzen. An der 27. Minutt gouf et dunn déi éischt geféierlech Golchance fir d'Gäscht, ma dem Lusamba säi Schoss ass laanscht de Gol gaangen. 3 Minutte méi spéit ass dunn awer den Ausgläich gefall. Aus 25 Meter hat den Donval mat engem präzise Schoss getraff. Mam 1:1 huet den Arbitter d'Spiller an d'Kabinn geschéckt.No der Paus ass et weider eng ganz interessant a kierperbetount Partie bliwwen. Et ass ëmmer nees hin an hier gaangen. An der 63. Minutt hat Rëmeleng eng duebel Chance. Fir d'éischt war e Schoss vum Diallo knapps laanscht de Gol gaangen an duerno huet e weidere Schoss de Gol knapp verfeelt. Déi Hueschterter hunn et an der 71. Minutt besser gemaach. Nodeems de Kipper vum Opsteiger e Käpper vum Desevic ofgewiert hat, stoung de Wang genee richteg an huet den Ofpraller propper an de Gol gekäppt. Hueschtert hat duerno nach net genuch a konnt an der 80. Minutt duerch een Eelefmeter vum Lahyani an an der 84. Minutt duerch e Lopp vum Stumpf op 4:1 setzen. An der 90. Minutt huet Rëmeleng duerch en Eelefmeter vum Sahin nach op 2:4 verkierzt, méi no sollten d'Gäscht awer net méi erukommen.Hueschtert wënnt domadder mat 4:2 géint den Opsteiger Rëmeleng.

RM Hamm Benfica - Progrès Nidderkuer 1:2

© Gilles Carlizzi

An enger interessanter Partie ass den RM Hamm Benfica an der 31. Minutt géint de Progrès Nidderkuer mat 1:0 a Féierung gaangen. No enger Flank vum Alunni war et de Mokrani, dee mat engem präzise Kappball seng Faarwen a Féierung bruecht huet. De Progrès wollt dëse Réckstand net op sech sëtze loossen. Si si méi offensiv ginn a sou ass dann och an der Nospillzäit vun der zweeter Hallschent den 1:1 gefall. De Karayer hat e Fräistouss vum Thill mam Kapp verwandelt.No der Paus ass de Progrès séier a Féierung gaangen. Den Thill hat e Fräistouss aus 40 Meter virun de Gol bruecht. Hei war et nëmmen de Kipper vum RM Hamm Benfica, deen dru komm ass, ma hie krut dat ronnt Lieder net richteg kontrolléiert, sou datt de Ball iwwert d'Linn gerullt ass, fir den 2:1.Den RM Hamm Benfica huet duerno alles versicht, fir wéinstens nach ee Punkt doheem ze halen. Gelénge sollt dat net. De Progrès huet den 2:1 iwwert d'Zäit bruecht an hëlt déi dräi wichteg Punkte mat Heem.