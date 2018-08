© pressphoto (Archiv)

Pau huet e Freideg den Owend auswäerts géint Le Mans gespillt. No 90 Minutte gouf et eng 1:2-Néierlag.Nom 1:0 vum Crehin an der 31. Minutt huet de Vincent Thill an der 50. Minutt fir Pau ausgeglach. An der 57. Minutt ass der Lokalekipp duerch de Boissier e weidere Gol gegléckt, sou datt si mat 2:1 gewannen an déi dräi Punkten doheem halen.No 5 Spilldeeg steet Pau op der 17. Plaz an der Tabell mat 1 Punkt. D'Ekipp mam Vincent Thill huet awer ee Match manner gespillt.