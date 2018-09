D'Serena Williams huet fir d'30. Kéier géint hir Schwëster d'Venus Williams gespillt an och no 72 Minutten an zwee Sätz 6:1 an 6:2 gewonnen an domadder d'Aachtelsfinallen erreecht. Et ass fir d'18. Kéier, dass déi 2 Joer méi jonk Serena Williams géint hir Schwëster gewënnt. D'Serena spillt e Sonndeg elo géint d'Estlännerin Kaia Kanepi.

Den Titelverdeedeger Rafael Nadal huet an der Nuecht op e Samschdeg an engem epesch-laange Match, no 4 Stonnen an 23 Minutten, géint den 10 Joer méi jonke Russ Karen Chatschanow gewonnen 5-7, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3). Den Nadal spillt e Sonndeg géint de Georgier Nikolos Basilaschwili.



E puer Resultater nach emol am Iwwerbléck:





Serena Williams (USA x17) bt Venus Williams (USA x16) 6-1, 6-2

Rafael Nadal (ESP x1) bt Karen Khachanov (RUS x27) 5-7, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)

Juan Martin del Potro (ARG x3) bt Fernando Verdasco (ESP x31) 7-5, 7-6 (8/6), 6-3

Kevin Anderson (RSA x5) bt Denis Shapovalov (CAN x28) 4-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4