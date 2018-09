© AFP

Fir Wolfsburg gouf et och an der zweeter Partie dës Saison eng Victoire. Um Samschdeg huet ee mat 3:1 zu Leverkusen gewonnen. Fir Leverkusen gouf et bsi elo nach kee Punkt.Bremen hat dat lescht Wuert zu Frankfurt an huet 2:1 gewonnen.Tëscht Augsburg a Gladbach a Nürnberg a Mainz gouf et een 1:1. Bei Mainz souz de jonke Lëtzebuerger Leandro Barreiro déi 90 Minutten op der Bänk. Hie spillt soss fir d'U19 zu Mainz. An Hoffenheim huet 3:1 géint Freiburg gewonnen.E Freideg den Owend haten Hannover a Borussia Dortmund 0:0 gläich gespillt.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 1:3

D'Partie tëscht Leverkusen a Wolfsburg ass mat vill Tempo gestart a béid Ekippen hunn de Wee no fir gesicht. Déi méi geféierlech Chancen haten d'Gäscht an den éischte Minutten, dat duerch de Weghorst an de Gerhardt. Insgesamt war et awer eng ausgeglache Partie an där eng Eenzelaktioun fir den éischte Gol gesuergt huet. De Bailey hat an der 24. Minutt de Ball op der rietser Säit kritt, huet de Brooks du stoe gelooss an dat ronnt Lieder aus dem Laf eraus an de laangen Eck gesat. Den 1:0 fir Leverkusen. Wolfsburg ass duerno weider am Spill bliwwen an huet sech ëmmer erëm mat flotte Kombinatioune virun de Gol vun der Lokalekipp gespillt. An der 37. Minutt hu si dunn ausgeglach. De Gerhardt hat aus engem quasi onméigleche Wénkel ofgezunn an do huet de Kipper vu Leverkusen de Ball an den eegen Gol ofgelenkt, soss wär de Schoss wahrscheinlech laanscht gaangen. Mam 1:1 ass et an d'Paus gaangen.Leverkusen ass besser an déi zweet Hallschent gestart, ma Wolfsburg huet de Gol markéiert. No enger Flank vum Roussillon an der 55. Minutt ass de Weghorst fräi zum Kappball komm an huet de VfL mat 2:1 a Féierung bruecht. Nëmme 5 Minutte méi spéit huet d'Defense vu Leverkusen geschlof an de Steffen huet mat 3:1 fir d'Decisioun gesuergt.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:2

Werder Bremen konnt sech zu Frankfurt a leschter Sekonn nach déi dräi Punkte sécheren. Kuerz virum Schlusspëff haten d'Gäscht ee Fräistouss un der Strofraumgrenz an deen huet de Rashica iwwert d'Mauer an de Gol geschoss. Doduerch gewënnt Bremen mat 2:1.Den Osako hat Bremen an der 23. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. Frankfurt, déi vun der 32. Minutt un nëmmen nach zu 10 waren, dat no enger rouder Kaart vum Willems, haten an der 54. Minutt duerch een Eelefmeter vum Haller op 1:1 ausgeglach. Duerch de Last-Minute-Gol vum Rashica huet Bremen déi dräi Punkten um Enn awer nach mat heem geholl.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1

Augsburg war doheem an der 12. Minutt duerch e Gol vum Gregoritsch mat 1:0 Féierung gaangen. Gladbach ass deem Réckstand laang hannendru gelaf, ma an der 68. Minutt konnt een du Ausgläichen. De Strobl hat e Corner virun de Gol bruecht, hie stoung de Plea genee richteg, fir de Ball mam Kapp an de Gol ze setzen. No 90 Minutten hu sech béid Ekippe mat engem 1:1 getrennt.

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

An der Partie tëscht Hoffenheim a Freiburg loungen d'Gäscht no den éischte 45 Minutte mat 1:0 a Féierung. Den Heintz hat an der 36. Minutt de Gol markéiert. Der Lokalekipp ass et an der zweeter Hallschent gelongen, de Match ze dréinen. Fir d'éischt hat de Szalai an der 50. Minutt op 1:1 gesat, ier hien an der 63. Minutt Hoffenheim mat 2:1 a Féierung bruecht huet. An der Nospillzäit huet de Kramaric nach op 3:1 erhéicht, dat nodeems de Mainzer Gol eidel war.

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1:1

Nürnberg a Mainz si mat engem 1:1 ausernaner gaangen. De Mateta hat Mainz an der 25. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 48. Minutt hat den Ishak fir den Opsteiger ausgeglach. Béiden Ekippen ass bis zum Schluss kee weidere Gol méi gelongen.Bei Mainz souz de jonke Lëtzebuerger Leandro Barreiro déi 90 Minutten op der Bänk. Hie spillt soss fir d'U19 zu Mainz.

VfB Stuttgart - Bayern München (18.30)