Premier League

Leicester City -1:2Och um 4. Spilldag ass Liverpool ongeschloe bliwwen. D'Ekipp vum Jürgen Klopp huet auswäerts mat 2:1 géint Leicester City gewonnen. An der 10. Minutt hat de Mané Liverpool mat 1:0 a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus hat de Firmino no engem Corner vum Milner op 2:0 erhéicht. Alles huet no enger souveräner Victoire vu Liverpool ausgesinn, bis de Kipper Alisson an der 60. Minutt en décke Feeler gemaach huet. De Kipper hat op der Grondlinn een Dribbling probéiert, ma hien huet de Ball dobäi un den Iheanacho verluer, dësen huet dat ronnt Lieder an den Zentrum op de Ghezzal gespillt an deen huet verwandelt. Domadder loung Liverpool nëmmen nach mat 2:1 a Féierung. Bis zum Schluss ass et duerno spannend bliwwen, ma um Enn ass et bei der Victoire vu Liverpool bliwwen.- Burnemouth 2:0Chelsea huet no 90 Minutte wéi erwaart géint Bournemouth gewonnen. D'Decisioun ass awer eréischt an de leschten 20 Minutte gefall. An der 72. Minutt hat de Pedro d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bruecht, ier den Hazard an der 85. Minutt mat engem weidere Gol alles kloer gemaach huet.- Newcastle United 2:1Nom enttäuschende Remis géint Wolverhampton de leschte Weekend, gouf et um Samschdeg eng héich verdéngte Victoire fir Manchester City géint Newcastle United. De Sterling hat an der 8. Minutt den 1:0 geschoss. An der 30. Minutt war et dunn den Ausgläich duerch de Yedlin. An der 52. Minutt hat de Walker du mat engem spektakuläre Gol fir d'Victoire vu ManCity gesuergt. Aus 30 Meter hat hien ofgezunn a getraff.

Ligue 1

Olympique Nîmes -De PSG huet sech um Samschdeg schwéier gedoe géint den Opsteiger Olympique Nîmes. Duerch Goler vum Neymar an dem di Maria loung een an der Paus scho mat 2:0 a Féierung, ma no der Paus huet de franséische Champion Nîmes nees an de Match komme gelooss. De Bobichon an de Savanier konnte fir d'Lokalekipp nämlech op 2:2 ausgläichen. De PSG konnt d'Rudder awer nach eng Kéier erëmräissen. An der 77. Minutt huet de Mbappé de Champion nees a Féierung bruecht an de Cavani huet an der Nospillzäit de Sak dunn zougemaach. Zum Schluss vum Match gouf et awer och nach zwou rout Kaarten. No engem Foul vum Savanier um Mbappé ware béid Spiller unenee geroden, sou datt si fréizäiteg konnten dusche goen.- OSC Lille 1:0Keng Punkte gouf et e Samschdeg fir Lille. Den Traoré huet mat sengem Gol an der 60. Minutt d'Victoire fir Angers geséchert. Lille huet een Eelefmeter verschoss. Dem Remy säi Schoss hat de Kipper gehalen.Dijon -0:2Dijon huet um 4. Spilldag fir d'éischte Kéier an dëser Saison Punkte leie gelooss. Doheem huet ee mat 0:2 géint Caen verluer. D'Goler hunn de Crivelli an der 21. Minutt an de Beauvue an der 4. Minutt vun der Nospillzäit geschoss.

Serie A

FC Bologna -0:3No enger éischter Hallschent ouni Goler huet Intern Mailand an den zweete 45 Minutten alles kloer gemaach. D'Goler hunn den Nainggolan an der 67. Minutt, de Candreva an der 82. Minutt an de Perisic an der 85. Minutt geschoss.Parma Calcio -1:2Parma Calcio huet tëschenduerch Juventus Turin geiergert, ma um Enn ass et awer net fir Punkten duergaangen. Nodeems de Mandzukic schonn an der 2. Minutt d'Juve a Féierung bruecht hat, konnt den Underdog duerch de Gervinho an der 30. Minutt ausgläichen. An der 58. Minutt huet de Matuidi dunn den 2:1 geschoss an esou déi dräi Punkte geséchert.

La Liga

- Atlético Madrid 2:0No enger enttäuschender Leeschtung vun Atlético Madrid huet Celta Vigo verdéngt gewonn. Déi zwee Victoire fir dës Saison hunn de Gomez an den Aspas geséchert.- CD Leganés 4:1Souverän war d'Leeschtung vu Real Madrid um 3. Spilldag. De Bale, de Benzema (2x) an de Ramos hu fir d'4:1-Victoire géint Leganés gesuergt.