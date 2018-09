Um Samschdeg war zu Monza de Qualifying vum Grousse Präis vun Italien. Hei ass et ganz enk zougaangen.

Sport: Am meeschte gelies

© AFP

Déi zwee Ferrari-Piloten Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen an de Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hu sech ee ganz enke Kampf ëm d'Pole Position beim Grousse Präis vun Italien zu Monza geliwwert.Déi 3 Formel 1-Pilote sinn direkt e puer Mol een neie Streckerekord gefuer an hu sech ëmmer nees ënnerbuede mat hiren Zäiten.Um Enn war de Kimi Räikkönen de Séiersten, dat mat enger Zäit vun 1 Minutt 19 Sekonnen an 11 Honnertstel. Dat ass déi séierste Ronn, déi jee gefuer ginn ass. De Sebastian Vettel huet als Zweeten den Dag fir Ferrari virun der eegener Hausdier perfekt gemaach. Aus der zweeter Rei starten e Sonndeg déi zwee Mercedes-Piloten Lewis Hamilton a Valtteri Bottas.De Grousse Präis vun Italien gëtt e Sonndeg um 15.10 Auer gestart.