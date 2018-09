Bei den US Open ass an der Nuecht op e Sonndeg d'Wimbledon-Gewënnerin Angelique Kerber an der drëtter Ronn ausgescheet.

US Open

Déi däitsch Tennisspillerin huet géint eng däitlech méi aktiv an aggressiv Slowakin Dominika Cibulkove an 3 Sätz 6:3, 3:6 an 3:6 verluer.

Och d'Russin Marija Scharapowa ass eng Ronn weider.





Bei de Männer huet den Roger Federer ouni Problemer d'Aachtelsfinallen erreecht. De Schwäizer huet sech an 3 Sätz 6:4, 6:1 an 7:5 géint den Australier Nick Kyrgios duerchgesat.



Och den Novaj Djokovic, den Däitsche Philipp Kohlschreiber, den US-Open Champion vun 2014 Marin Cili an de Belsch David Goffin sinn eng Ronn weider.