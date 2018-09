Am Kader vum Porsche Mobil1 Supercup zu Monza, kënnt de Lëtzebuerger Dylan Pereira no 14 Ronnen op déi gutt 5. Plaz am General.

© ATP (Archiv)

De Lëtzebuerger Dylan Pereira ass nëmme vu Plaz 12 an d'Course gaangen an huet et an der Ufanksphas op dem immens séiere Circuit net fäerdeg bruecht, sech no vir ze schaffen.

Direkt e puer mol huet e mussen an de Schikanen den Noutausgang huelen, a riichtaus fueren. Ouni déi Méiglechkeet, wier et wuel op anere Circuiten d'Enn vun der Course gewiescht.

An der 5. Ronn ass de Pereira zwëschenzäitlech déi séierst Ronn gefuer, woumat en seng Ophueljuegd lancéiert huet. An der 8. Ronn hat hie sech bannent kuerzer Zäit bis op Plaz 7 no vir gekämpft. An der 9. Ronn war et souguer Plaz 6.



Un der Spëtzt war et den Thomas Preining, deen direkt an der 1. Kéier säin Teamkolleg Ammermüller iwwerholl huet, dee vun der Poleposition an d'Course gaange war. De jonke Preining huet seng Position duerno haart verdeedegt.

An der 11. Ronn konnt de Pereira mat engem schéine Manöver um Ten Voorde laanscht zéien op Plaz 5.



Un der Spëtzt waren déi selwescht 4 nach ëmmer am Formatiousfluch ënnerwee... Preining virun Ammermüller, Drudi an Yelloly.



An der 12. Ronn war et nachemol knapp gi fir de Pereira... den Ten Voorde huet sech un hien erugetaascht... am leschte Moment ass dem Hollänner e Pneu geplatzt an en huet de Lëtzebuerger bal mat ofgeschoss.

De Pereira konnt an de leschten 3 Ronnen net méi un déi Grupp virun him no vir fueren a kënnt um Enn op déi gutt 5. Plaz.

Gewonne gëtt d'Course vum Thomas Preining, virum Michael Ammermüller an dem Mattia Drudi.







Erstaunlech vill Pilote hate mat Platten ze kämpfen op der séierster Streck vum Joer. Et ass zum Gléck kengem eppes geschitt an et blouf beim Materialschued.