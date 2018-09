Am éischten Tour vun de US Open kritt d'Eleonora Molinaro et am Junior-Tableau e Méindeg mat enger Qualifikantin ze dinn an hat Gléck bei der Auslousung.

© Raphaëlle Dickes

Molinaro bei de US Open / Reportage Raphaëlle Dickes



D'Eleonora Molinaro spillt e Méindeg den éischten Tour vun de Juniore bei de US Open am Tennis mat. D'Spillerin vun der Schéiss stéisst do op eng Qualifikantin an ass gudder Déng fir de leschte Juniore Grand Slam vun hirer Karriär. De 4. September feiert d'Eleonora Molinaro nämlech säin 18 Gebuertsdag. An dat hei zu New York um eenzege Grand Slam bei dem hatt nach net matgespillt huet.

D'Eleonora Molinaro: Ech fannen et ass wierklech immens hei. Et ass gutt se emol kennenzeléieren, déi Stad déi ni schléift. De Club ass richteg grouss. Ech hunn nach net vill gesinn, mee wat ech gesinn hunn, huet mer schonn emol gefall.

Gefalen deet der Nowuessspillerin och d'Auslousung. Eng Qualifikantin am éischten Tour. Réischt an der Véierelsfinall kéint hat op eng gesate Spillerin falen. Déi 15 Joer jonk Amerikanerin Alexa Noël, Nummer 2 vum Tableau.

D'Eleonora Molinaro: Fir den 1. Tour kann ee soen ech hunn d'Chance, fir net op eng Top-Spillerin ze falen. Ech hätt kënnen direkt op d'Nummer 17 falen, déi net gesat ass. Meng Géignerin kennen ech net. D.h. et hänkt vun de Qualien of. An der Véierelsfinall kéint ech op d'Alexa Noel falen, dat ech net kennen. Dat awer gutt spillt. Soss ass alles dran, egal wéi ee Match. Et hänkt just vum Dag of. Et wär schonn emol cool, an d'Véierelsfinall ze kommen an da kucke wéi et weidergeet.

D'Virbereedung op den hard court Tournoi ass allerdéngs relativ kuerz ausgefall. Zanter engem hallwe Joer huet d'Eleonora Molinaro just op Sand gespillt. De leschten Tournoi eréischt Mëtt August an Italien.

D'Eleonora Molinaro: Ech hat elo annerhallef Woch eng Virbereedung op "dûr" a Frankräich. Ech adaptéiere mech zwar séier, mee ech muss awer soen, déi éischt Stonne ware scho komesch nees op "dûr" ze spillen. Mee ech mengen dat ass awer kee Problem. Ech hunn elo annerhallef Woch gespillt, e Sonndeg nach eng Kéier zwou Stonnen. Ech mengen, da misst dat awer klappen.

D'Spillerin vun der Schéiss hofft, hei op de Flushing Meadows esou wäit wéi nëmme méiglech ze kommen. Virun allem awer fir Erfarungen ze sammelen op déi si an Zukunft um Seniore Circuit weider opbaue kann.