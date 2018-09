© AFP

Bundesliga

RB Leipzig - Fortuna DüsseldorfDen Opsteiger Fortuna Düsseldorf hëlt beim 1:1 ee verdéngte Punkt aus Leipzig mat heem. Den Trainer vu Leipzig, Ralf Rangnick, huet am Verglach zur Europa-League-Qualifikatioun op 8 Positiounen ëmgestallt. No zwou Chancen fir Düsseldorf a Form vum Ducksch war et den Augustin vu Leipzig, deen de Ball am Filet ënnerbruecht hat. Hien konnt sech awer net laang iwwert de Gol freeën, well de Gol wéinst Abseits erëm zréckgepaff ginn ass. An der 47. Minutt huet den Zimmermann vun Düsseldorf et probéiert, säi Schoss gouf nach liicht ofgefälscht a sou stoung et 1:0 fir d'Fortuna.9 Minutte méi spéit war et dunn erëm den Augustin, deen de Ball versenke konnt, an dës Kéier war et och ee regulären Treffer. Bis zum Schluss goufen et weiderhin gutt Chancen op béide Säiten, ënner anerem ee Fallrückzieher vum Cunha, ma um Enn ass et beim verdéngten 1:1 bliwwen.Schalke -Schalke bleift och um zweete Spilldag ouni Punkt. D'Hertha vu Berlin huet well no 6 Minutten den éischte Changement misse virhuelen. Ouni géigneresche Kontakt huet sech de Rekik verletzt, fir hie koum den Dilrosun.Mat Hëllef vum Videobeweis krut Schalke een Eelefmeter zougesprach, dëst well de Grujic de Ball un d'Hand krut. De Caligiuri huet den Eelefmeter awer net verwandele kënnen a schéisst nieft de Potto. Am Géigenzuch schéisst d'Hertha dann an der 15. Minutt den 1:0 duerch den Duda, deem säi Schoss nach ofgefälscht gouf, sou dass de Fährmann keng Chance hat.An der Nospillzäit ass et du nach eng Kéier hëtzeg ginn. An der 95. Minutt leeft de Jastrzembski bei engem Konter eleng op de Gol, ier de Konoplyanka hien als leschte Mann zu Fall bréngt an déi rout Kaart gesäit. De fällege Fräistouss verwandelt den Duda da mat engem präzise Schoss am Filet vum Fährmann. Um Enn wënnt d'Hertha mat 2:0 op Schalke.

Premier League

Cardiff City -De Favorit Arsenal konnt sech knapp mat 3:2 géint Cardiff behaapten. No 11 Minutten ass Arsenal duerch ee Kappball vum Mustafi a Féierung gaangen ier de Victor Camarasa an der Nospillzäit vun der éischter Halbzeit den 1:1 schéisse konnt. No 62 Minutten huet den Aubameyang den 2:1 duerch ee präzise Schoss gemaach, mee 8 Minutte méi spéit war et den Danny Ward, dee mat engem Kappball den 2:2 konnt schéissen. D'Entscheedung ass dunn an der 81. Minutt gefall, wou de Lacazette den 3:2 erziele konnt.Burnley -Duerch zwee Goler vum Romelu Lukaku konnt sech Manchester United géint Burnley duerchsetzen an ass senger Favoritteroll gerecht ginn. No enger Flank vum Alexis Sanchez konnt de belsche Stiermer mat engem Kappball den 1:0 maachen. Kuerz virun der Halbzeit huet den Lukaku den Joe Hart dann déi zweete Kéier bezwongen. De Marcus Rashford krut an der 71. Minutt nach eng rout Kaart, woumat hien den nächste Spilldag géint Wolverhampton gespaart wäert sinn. Um Enn wënnt also ManU mat 2:0 zu Burnley.- TottenhamZu Watford koum et dann zum Duell vun zwou ongeschloenen Ekippen. Souwuel Watford wéi och Tottenham Hottspur hate bis ewell am Championnat dräi Mol gewonnen. Nodeems den Dele Alli déi bescht Chance an der éischter Halbzeit verginn hat, war Tottenham an der 53. Minutt duerch ee Selbstgol vum Doucouré mat 1:0 a Féierung gaangen. Watford ass dunn duerch den Troy Deeney zum Ausgläich komm an an der 76. Spillminutt huet de Cathcart de Match dann zu Gonschte fir Watford gedréint. Den entscheedende Mann um Terrain fir Watford war awer den Holebas, dee béid Goler virbereet hat. Watford gewënnt um Enn mat 2:1 géint Tottenham.