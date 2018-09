© RTL Grafik

Vun e Sonndeg den Owend 20 Auer bis e Freideg den Owend 23.59 Auer kënnen d'Leit sech per Email Tickete fir d'Heemmatcher vum F91 Diddeleng an der Gruppephas vun der Europa League sécheren.Den 20. September geet et lass mat der Gruppephas vun der Europa League an hei kritt den F91 Diddeleng et doheem mam AC Mailand ze dinn, dat um 21 Auer.Weider geet et dann de 4. Oktober, wou et op Sevilla geet, de 25. Oktober da kënnt Piräus op Besuch. Zwou Woche méi spéit ass dann de Retourmatch géint Piräus. Den 29. November geet et da fir den F91 an de San Siro op Mailand an zum Ofschloss spillt een dann den 13. Dezember doheem géint Sevilla.En Donneschdeg hat sech den F91 Diddeleng sensationell fir d'Gruppephas vun der Europa League qualifizéiert. De Lëtzebuerger Champion hat sech an de Playoffs am Allersmatch géint Cluj mat 2:0 behaapt an am Retourmatch gouf et eng 3:2-Victoire. Loosst den historesche Moment nach eng Kéier Revue passéieren: