Ghebreselasie wënnt Minett-Trail virum Lallemang (02.09.2018) Um Sonndeg hat den CA Bieles op de Minett-Trail agelueden, deen dëst Joer mat ville gudde Leefer un der Spëtzt besat war.

Bei den 18 Kilometer wënnt um Enn den Merhawi Ghebreselasie mat enger Zäit vun 1:07:20 virum Max Lallemang an dem Christian Molitor. Bescht Damm op dëser Streck war d'Liz Nepper virum Sani Lenoir an dem Carole Kieffer.



Op den 12 Kilometer hat de Matthias Geistor d'Nues mat enger Zäit vu 44 Minutten an 33 Sekonne vir, dëst virum Laurent Lenclud an dem Chris Kipchen. D'Sophie Klopp Sowa war hei déi séiersten Damm virum Jenny Gloden an dem Anne Hesse.



Et gouf awer och eng Nordic-Walking Kategorie iwwer 12 Kilometer, déi vum Marie-Agnes Collot gewonne gouf. Zweete gouf den Ole Morten Tjore an drëtt d'Constanze Fromm.



Den Highlight vum Minett-Trail war nieft der schéiner Landschaft den Tunnel zu Redange a Frankräich, direkt iwwert der Grenz zu Bieles, duerch deen d'Leefer an d'Leeferinne fir 460 Meter am Däischtere gelaf sinn.



PDF: Resultater vum Minett-Trail