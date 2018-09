E Sonndeg ware mam Gregor Payet, Stefan Zachäus, Bob Haller an Oliver Gorges dräi Lëtzebuerger beim Triathlon-Weltcup zu Karlovy Vary am Asaz.

© RTL Télé Lëtzebuerg

No 1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlofueren an 10 Kilometer Lafen huet sech de Russ Dmitry Polyanski d'Victoire beim Weltcup an Tschechien geséchert. Mat engem Réckstand vu 14 Sekonnen ass den Ir White Russell den Zweete ginn.Als beschte Lëtzebuerger huet sech de Gregor Payet als 16. klasséiert, dat op 2 Minutten an 10 Sekonnen. De Stefan Zachäus gëtt den 18. op 2 Minutten a 26 Sekonnen.De Bob Haller hat um Vëlo ee platten huet doduerch Zäit verluer a muss sech um Enn mat der 47. op 8 Minutten an 9 Sekonnen. Den Oliver Gorges huet d'Course opginn.