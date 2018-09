Bei de US Open am Tennis konnt sech an der Nuecht op e Méindeg d'Titelverdeedegerin Sloane Stephens souverän an 2 Sätz géint d'Elise Mertens duerchsetzen.

Um Enn stoung et 6:3, 6:3 fir d'Williams.

D'Amerikanerin kritt et an der Véierelsfinall elo mat der Lettin Anastasija Sevastova ze dinn, déi sech iwwerraschend géint d‘Elina Svitolina duerchsetze konnt. Och d'Serena Williams an d‘Karolina Pliskova hunn de Sprong an d‘Véierelsfinalle gepackt.

Bei den Häre konnt sech de Rafael Nadal a 4 Sätz géint den Nikoloz Basilashvili behaapten a spillt elo géint de jonken Dominic Thiem, deen de Kevin Anderson an 3 Sätz bezwénge konnt.



Mam John Isner ass nach een eenzegen Amerikaner dobäi, hie konnt sech an engem richtege Krimi no 5 Sätz géint de Milos Raonic behaapten.

De Juan Martin del Potro huet sech kloer an 3 Sätz géint de Kroat Borna Coric duerchgesat, dat mat 6:4, 6:3 a 6:1. Hie kritt et elo mam John Isner ze dinn.