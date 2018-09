© Julien Vinti

Si hate sech hir Course gutt agedeelt a loungen nom Prolog um Freideg op der gudder 11. Plaz. De Plang war et duerno de Rhythmus ze steigeren a sech an d'Top10 eropzeschaffen. Dat ass hinnen och scho samschdes gelongen, wou se no der 1. Boucle scho bis op Plaz 9 geklomme sinn.

Duerno huet d'Gléck si awer verlooss. D'Boîte un hirem Prototyp huet de Geescht opginn, an de Course war domat um Samschdeg eriwwer. D'Mecanicienen hunn iwwer Nuecht nach probéiert d'Gefier nees fir sonndes fit ze kréien, wat hinnen awer leider net gelongen ass.

D'Enttäuschung beim Hugo Arellano an dem Fabien Bigard war deementspriechend grouss. Et huet awer net laang gedauert, bis se nees méi positiv gestëmmt waren. Si konnte beweisen, dass si mat hirem klengen Team mat deene grousse mathale kënnen.

Si freeë sech elo op déi nächst Erausfuerderung, dat bei der Baja a Spuenien Ufank Oktober, éier et Enn Oktober beim Weltmeeschterschaftslaf a Portugal weidergeet, bei der Baja Portalegre.