Nodeems d'Jenny Warling am Juli op der Karate-Studente-Weltmeeschterschaft déi 3. Plaz beluecht huet, koum viru ronn 2 Wochen déi batter Nouvelle, dass déi 24 Joer al Athletin sech an engem Stage zu Hongkong Kräizbandrass gerass huet. No der Operatioun leschten Dënschdeg am CHL wëll d'Jenny Warling um Zil Olympia 2020 zu Tokyo weider festhalen, och wann et mat der Qualifikatioun eng knapps Affär kéint ginn.



Et wier nämlech scho wichteg, fir am Mäerz kënnen op der Europameeschterschaft kéint untrieden, mä dat kéint knapp ginn. Leschte Chance ass dann de Qualifikatiounstournoi Uganks 2020, mä do gëtt et schwéier, well do all Sportler untrëtt, fir sech eben nach fir Olympia ze qualifizéieren.