Den 21. September organiséiert déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun am Mamer Kinnegsbond déi 4. Editioun vun der Nuit du Football. Ofstëmmen a gewannen!

Den 21. September organiséiert déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun am Mamer Kinneksbond déi 4. Editioun vun der Nuit du Football, wou nach eng Kéier op d’Saison 2017/18 zréckgekuckt gëtt. Eng ganz Rei vu Laureate ginn deen Owend geéiert an de Goal vun der Saison 2017/18 gëtt do presentéiert.

Ënnert 5 Goaler, déi d’Ekipp vun der Emissioun GOAL erausgesicht huet, decidéiert Dir iwwer SMS, wien de Goal vum Joer 2017/18 geschoss huet.

Fir déi, déi mat ofstëmmen, gëtt et eppes ze gewannen. An zwar 2 Entréesbilljeeë fir d’Finall vun der Champions League, déi Samschdes de 1. Juni 2019 um 21.00 Auer am Stade Wanda Metropolitano zu Madrid ugepaff gëtt.

Déi 5 Goaler, déi an d’Final koumen, kënnt Dir Iech elo hei ukucken.





Fir matzewielen, schéckt eng SMS op de 62468* mat "Goal an der Nummer vun Ärem Favorit" + Ären Numm an Adress. Tëscht dëse 5 Goaler fält d'Decisioun:





GOAL 1: Sébastien THILL (FC Progrès Nidderkuer)

GOAL 2: Johannes STEINBACH (Jeunesse Esch)

GOAL 3: Edis AGOVIC (FC UNA Stroossen)

GOAL 4: Jonathan HENNETIER (Racing FC Union)

GOAL 5: Admir DESEVIC (US Hueschtert)



De Vote leeft vum 3. September bis den 14. September 2018.



* Fir 50 Cent den SMS