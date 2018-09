Bei Viagogo ginn d'Tickete souguer nach fir de Stade Jos Nosbaum verkaf, obwuel d'Matcher net do gespillt ginn © viagogo.de

Verschidden Internetsitte bidden Ticketen un, fir d'Matcher vum F91 an der Europa League. An do kann et sinn, datt een emol bis zu 500 Euro fir een Ticket bezilt. Ma hei gëllt et, opzepassen, well, obwuel een hei vill Sue fir d'Ticketen ausgëtt, ass et net garantéiert, datt een och an de Stadion kënnt.Op Nofro beim F91 huet et geheescht, datt de Veräin keng Entrée ka garantéieren, wann ee mat aneren Tickete kënnt, wéi deenen, déi een iwwert den offizielle Wee beim Veräin kaf huet, iwwert d'E-Mail-Adress tickets@f91.lu, a bei hinnen am Büro konnt ewechhuelen. Donieft präziséieren déi Offiziell vun Diddeleng, datt et fir d'Europa League Matcher méi streng Ticketskontrolle gëtt mat speziellen Apparater, déi falsch Tickete méi séier an einfach kënne fannen.