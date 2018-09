Nom Gilles Muller sengem Out an der éischter Ronn vun de US Open, huet et och d'Eleonora Molinaro am éischten Tour bei Junioren erwëscht.

© Raphaëlle Dickes

3-6 3-6 verléiert d'Lëtzebuerger Nowuess-Talent géint d'Qualifikantin Himaro Sato aus Japan. D'Temperaturen op de Flushing Meadows hunn nees 30 Grad depasséiert, ma dat eleng war awer net de Problem.

Et hat alles esou gutt ugefaangen. Direkt am 1. Jeu huet d'Lëtzebuergerin de Break gemaach, duerno hire Service zolitt duerchbruecht, ma bei Spillstand 2-1 aus Siicht Molinaro huet d'Japanerin de Rebreak gepackt. Hiren nächste Service op 0 gewonnen. An direkt nach emol gebreakt fir 4-2 a Féirung ze goen. D'Himaro Sato war am Match ukomm, d'Eleonora Molinaro huet et iwwer sech ergoe gelooss.

Eleonora Molinaro: Hatt huet mer an d'Féiss gespillt, an d'Säiten an ech konnt net méi dohinner kommen. Natierlech ass dat schued. Ech hat gutt ugefaange, mee dat geet leider net duer. Et muss ee konstant bleiwe fir ze gewannen.

Am Ufank vum zweete Saz gouf et nach e kuerzen Hoffnungsschimmer, wéi d'Spillerin vun der Schéiss nees besser zerwéiert huet an Drock mat der Virhand gemaach huet. Hir Géignerin hannert der Grondligne mat déiwe Schléi hin an hir gejot huet. Vun engem Moment op den anere war de Service awer nees fort an domadder och de Courage an d'Precisioun.



© Raphaëlle Dickes

Eleonora Molinaro: Ech mengen ech hunn an all jeu vill Doppelfeeler gemaach. Dat geet normlaerweis um Circuit hei net. Natierlech gëtt dat e Knacks wanns Du gutt ufänks an da kris de bal en 0 6 no hannen. Also dat kann och net sinn. Du dierfs maximal 2-3 jeuen hannertenee verléieren an da muss de eng Reaktioun weisen an dat hunn ech haut net gemaach.



Resultat: 3-6 3-6, 11 Doppelfeeler um Service, 13 Breakbäll géint sech, wouvun déi 16 Joer jonk Himaro Sato der 5 genotzt a verdéngt gewonnen huet. D'Temperature vun iwwer 30 Grad an der Mëttesstonn hunn dem Eleonora Molinaro sichtlech zougesat. A sécher war déi kuerz Virbereedungszäit vun annerhallwer Woch op hard court, grad esou wéi déi spéit Urees e Freideg Owend net optimal fir sech hei um leschte Juniore Grand Slam vun der beschter Säit ze weisen.

Um Dënschdeg de Mëtteg trëtt d'Eleonora Molinaro zesumme mat der Chinesin Xiyu Wang am Doubel un. D'Koppel ass op 2 gesat.





© Raphaëlle Dickes



Dammen- an Härecompetitioun



An der Nuecht op en Dënschdeg gouf et bei de US Open bei den Dammen eng gréisser Iwwerraschung. D'Carla Suarez Navarro aus Spuenien konnt sech hei nämlech mat 6:4 a 6:3 géint déi fréier Nummer 1 a fréier US Open-Gewënnerin Maria Sharapova duerchsetzen.



Déi kleng Spuenierin muss elo géint d'Finalistin aus dem leschte Joer, géint d'Madison Keys untrieden. D'Amerikanerin konnt sech ganz kloer géint d'Dominica Cibulkova behaapten. Iwwerdeems konnten och d‘Naomi Osaka an d‘Lesia Tsurenko den Ticket fir d'Véierelsfinalle buchen.

Bei den Häre sinn awer Iwwerraschungen ausbliwwen. Hei konnte sech de Marin Cilic, den Novak Djokovic an de Kei Nishikori souverän an 3 Sätz duerchsetzen.