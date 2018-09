John Millman © AFP

De Federer war bei de US Open op Nummer 2 gesat.



An den anere Matcher gouf et keng weider Iwwerraschungen. Hei konnte sech de Marin Cilic, den Novak Djokovic an de Kei Nishikori souverän an 3 Sätz duerchsetzen.



De Millman kritt et an der Véierelsfinall elo mam Serb Novak Djokovic ze dinn, de Rafael Nadal spillt géint den Dominic Thiem, de Juan Martin del Potro géint den John Isner an de Marin Cilic géint da Kei Nishikori.



An der Nuecht op en Dënschdeg gouf et bei den Dammen eng gréisser Iwwerraschung. D'Carla Suarez Navarro aus Spuenien konnt sech hei nämlech mat 6:4 a 6:3 géint déi fréier Nummer 1 a fréier US Open-Gewënnerin Maria Sharapova duerchsetzen.





Déi kleng Spuenierin muss elo géint d'Finalistin aus dem leschte Joer, géint d'Madison Keys untrieden. D'Amerikanerin konnt sech ganz kloer géint d'Dominica Cibulkova behaapten. Iwwerdeems konnten och d‘Naomi Osaka an d‘Lesia Tsurenko den Ticket fir d'Véierelsfinalle buchen.