Nodeems déi jonk Lëtzebuergerin sech schonns am Eenzel am éischten Tour huet misse geschloe ginn, dat géint d'Himaro Sato, war an der Nuecht op e Mëttwoch och am Dubbel Schluss.D'Eleonora Molinaro huet mat hirer chinesescher Partnerin Xiyu Wang 2:6, 7:5 an 2:10 géint d'Natasha Subhash an d'Katie Volynets verluer. Géint déi amerikanesch Koppel war ee kloer favoriséiert, ma um Enn huet et un der néideger Konzentratioun gefeelt, fir den zweeten Tour ze erreechen.