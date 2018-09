Déi 25 Joer al Amerikanerin huet sech an der Véierelsfinall mat 2:6 an 3:6 géint d'Anastasija Sevastova aus Lettland misse geschloe ginn.

US Open

An der zweeter Véierelsfinall konnt sech d'Serena Williams souverän mat 6:4 a 6:3 géint d'Karolina Pliskova duerchsetzen. Domat sti sech d'Sevastova an d’Amerikanerin Williams an der Halleffinall géigeniwwer.

Bei den Häre gouf iwwerdeems an der Véierelsfinall de leschten US-Amerikaner eliminéiert. Den John Isner huet sech nämlech a 4 Sätz missen dem Argentinier Juan Martin del Potro geschloe ginn.

Den Argentinier trefft elo an der Ronn vun de leschte 4 op de Gewënner aus dem Match Rafael Nadal géint Dominic Thiem. Den Thiem konnt den 1. Saz mat 6:0 gewannen. Déi leschte Kéier, wou den Nadal ee Saz 0:6 verluer huet, war am Joer 2006.D'Sätz 2 an 3 huet den Nadal awer fir sech entscheet, dat mat 6:4 a 7:5.