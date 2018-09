© Archiv-Foto

Enger Etüd no vum Centre international de football, huet de LOSC, aktuell Véierten no 4 Spilldeeg an der Ligue 1, e plus vun 69 Milliounen Euro bei den Transferten generéiert. Just Atletic Bilbao war besser.



Mat engem strukturellen Defizit vun 20 bis 60 Milliounen Euro jee no Joer, ass Lille och forcéiert Spiller ze verkafen. Dat géif de Veräin awer éischter gutt maachen, sou d’Resultater vun där Etüd, déi de Gérard Lopez en Dënschdeg op enger Pressekonferenz presentéiert huet.