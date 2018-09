Ex-Weltmeeschter géint Weltmeeschter. Um Donneschdeg den Owend muss Däitschland am Grupp A1 géint Frankräich untrieden.

Déi franséisch Nationalequipe huet um Mëttwoch schonn am Stadion zu München trainéiert.

De Match gëtt um 20.45 Auer zu München ugepaff. An Däitschland gëtt dee Match mat ganz vill Opmierksamkeet verfollegt, nodeems Däitschland sech bei der WM jo blaméiert hat, a schonn no der Gruppephas huet mussen heem fueren.

D'Nations League vun der UEFA gëtt bis an de Juni d'nächst Joer eran jo eng éischte Kéier gespillt. Et ass en neit Format, wou déi 55 Nationalequippen aus der UEFA géinteneen untrieden, dat a 4 Ligaen mat all Kéiers 4 Gruppen.

Och déi méi kleng Natiounen hunn iwwert d'Nations League eng Chance sech fir d'Europameeschterschaft ze qualifizéieren.

D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalequipe spillt e Samschdeg den 1. Match an der Nations League heiheem géint Moldawien. De Match gëtt Live op RTL iwwerdroen.



Do 06.09. 16:00 Astana D1 Kasachstan - Georgien Do 06.09. 18:00 Erewan D4 Armenien - Liechtenstein Do 06.09. 20:45 München A1 Deutschland - Frankreich Uherské Hradiste B1 Tschechien - Ukraine Cardiff B4 Wales - Irland Oslo C3 Norwegen - Zypern Ljubljana C3 Slowenien - Bulgarien Liepaja D1 Lettland - Andorra Gibraltar D4 Gibraltar - Mazedonien Fr 07.09. 18:00 Baku D3 Aserbaidschan - Kosovo Fr 07.09. 20:45 Bologna A3 Italien - Polen Trabzon B2 Türkei - Russland Elbasan C1 Albanien - Israel Vilnius C4 Litauen - Serbien Ploiesti C4 Rumänien - Montenegro Torshavn D3 Färöer - Malta Sa 08.09. 15:00 Belfast B3 Nordirland - Bosnien-H. Sa 08.09. 18:00 St. Gallen A2 Schweiz - Island Tampere C2 Finnland - Ungarn Minsk D2 Weißrussland - San Marino Sa 08.09. 20:45 London A4 England - Spanien Tallinn C2 Estland - Griechenland Lëtzebuerg D2 Lëtzebuerg - Moldawien

D'Lëtzebuerger U21 spillt dann a 5 Deeg an der EM-Qualifikatioun géint Frankräich. Um Donneschdeg ass nach en Testmatch zu Rëmeleng, dat géint d'Alterskollegen aus Nordirland.