De Japaner huet iwwer 5 Sätz musse goen, fir de Gewënner vun de US Open 2014 ze bezwéngen. Den op Nummer 21 gesaten Nishikori huet um Enn mat 2:6, 6:4, 7:6, 4:6 a 6:4 géint de Kroat Cilic gewonnen.Den Novak Djokovic hat manner Problemer mam Australier John Millman. No 2 Stonnen an 49 Minutten huet den Djokovic sech mat 6:3, 6:4 a 6:4 géint de Millman behaapt.An den Halleffinalle kënnt et elo zu de Matcher Nadal (1) vs Del Potro (3) an Nishikori (21) vs Djokovic (6).Bei den Dammen spillt d'Serena Willams (17) géint d'Anastasija Sevastova (19) an d'Madison Keys (14) géint d'Naomi Osaka (20).