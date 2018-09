Sport: Am meeschte gelies

De fréiere Golkipp vun der Borussia vun Dortmund Roman Weidenfeller huet no der leschter Saison seng Händchen un den Nol gehaangen an wäert no 16 Joer Schwaarz-Giel e Freideg den Owend säin "Abschiedsspiel" hunn. Nieft sëlleche Star-Spiller wäert och de jëtzege Fola Trainer Jeff Strasser mat vun der Partie sinn.