Am Ufank vun der 1. Hallschent hat Däitschland méi Ballbesëtz an déi franséisch Attack ënner Kontroll. Bis op eng Aktioun vum Werner koum vun de Männer vum Joachim Löw awer keng geféierlech Aktioun. D'Fransouse hunn och méi passiv gespillt an op Feeler vun der Géigesäit gewaart.Et huet bis déi 35. Minutt gedauert, bis den Hummels ee Ball vum Rüdiger ka Richtung Gol schéissen, dat awer net fest genuch. Direkt am Géigenzuch war et de Giroud, deen eng Méiglechkeet fir d "Bleus"konnt erausspillen.Um Enn vun den éischte 45 Minutte gouf et nach e puer spektakulär Zeenen Richtung däitsche Gol vum WM-Star Mbappé: an der 41. Minutt ee Schoss op den lénken Eck, deen den Neuer offänke konnt. An der Nospillzäit zervéiert hien de Giroud, dee verlängert Richtung Gol, mee leider stoung kee Matspiller prett.No der Paus ass déi éischt Chance fir d'Fransouse gewiescht, de Griezmann an der 49. Minutt, säin haarde Schoss gëtt vum Neuer ofgewiert. Op alle Fall war elo méi Tempo an der Partie.De Müller an de Kimmich hunn et du mat Schëss aus der Distanz probéiert, ouni Erfolleg. Eng richteg Golchance ass de Schoss vum Reus an der 65. Minutt, dee vum Ersatzmann vum Lloris, dem Aerola, awer sollt verhënnert ginn.An der 66. gouf gewiesselt: De Gündogan fir de Goretzka an den Dembélé fir de Giroud.Richteg geféierlech gouf déi däitsch Equipe vun der 75. Minutt un: Schëss vum Müller, Hummels, Gündogan a Ginter begeeschteren d'Spectateuren zu München; eenzeg den Areloa am Gol vu Frankräich mécht eng spektakulär Parad no der anerer a verhënnert ee Gol an dëser Partie.Duerno gouf nees gewiesselt: Fekir fir de Griezmann, Sané fir de Reus an Tolisso fir de Matuidi.Um Enn blouf et beim Score vun 0:0.Den éischten Test fir Däitschland ass trotzdem alles an allem positiv no der Erfarung a Russland.