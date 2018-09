Wéi funktionéiert d'Nations League (06.09.2018) E Bléck op den neien Turnéier vun der UEFA.

D’Matcher ginn an enger Hironn an an enger Réckronn am September, Oktober an November 2018 gespillt.

Gewënner aus dem Grupp B, C an D kënnen opsteigen, an déi lescht aus dem Grupp A, B an C steigen of.

Am Juni 2019 spillen déi 4 bescht Ekippen aus dem Grupp A ëm den Titel an der Nations League. Dës Länner spillen an 2 Halleffinalle géinteneen. Béid Verléier spillen ëm déi 3. Platz ier an enger Finall deen éischte Gewënner vun der Nations League ermëttelt gëtt.

Fir Lëtzebuerg ass et méi realistesch, sech iwwert d'Nations League fir d'Europameeschterschaft ze qualifizéieren ewéi iwwert déi normal EM-Qualifikatioun. Déi éischt Viraussetzung ass, dass d'Rout Léiwen an hirem Grupp déi éischt ginn.

Wa si dëst packen, spille si am Mäerz 2020 an enger Halleffinall an an enger eventueller Finall ëm déi direkt Qualifikatioun fir d’Europameeschterschaft géint déi 3 aner éischtplacéiert Länner aus hirer Divisioun.

Dëst ass eng intressant Kompetitioun an eng grouss Chance fir Lëtzebuerg sech op engem direkte Wee, fir d’Europameeschterschaft ze qualifizéieren.