Lues awer sécher hëlt den neie Futtball-Stadion Form un. Enn 2019 soll de Stadion op der Cloche d'Or/Kockelscheier fäerdeg sinn, awer och just, wann näischt méi dotëscht kënnt, dat hat d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer am Juni gesot.En Donneschdeg hu sech elo d'Lëtzebuerger Nationalspiller de Schantje vum Stadion schonn emol ugekuckt. Eng Partie Méint musse si sech awer nach gedëllegen, ier si dann do um Terrain d'Lëtzebuerger Faarwe kënne vertrieden.