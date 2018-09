© Cliff Block

An der 11' war et dann esouwäit, den Rovy Holden konnt den Ball vfr d'Formatioun aus Nordirland am Lëtzebuerger Goal ënnerbréngen. (0-1).Gäscht sinn ëmmer nees zu gudden Chancen komm, an et war dem Goalkeep Valentin Roulez ze verdanken, dass den Score net erhéicht ginn ass.Déi éischt gutt Chance fir déi jonk Rout Léiwen hat den Yannick Schaus no 31' um Fouss, dësen an och den Noschoss vum Ricardo Couto Pinto sollen awer net am Filet landen.2' méi spéit war et e Schoss aus der Distanz vum Yannick Schaus, deen awer net kadréiert war. Esou, dass et mat engem 0-1 aus der Vue vun der Nationalselektioun an Paus gaangen ass.

An den 2ten 45'war den Drock vun den Gäscht net méi esou staark wéi an der éischter Halschent, des well se hiren ganzen Kader rotéieren gelooss hunn.





Déi jonk Rout Léiwen koumen och ëmmer besser an Spill.





Mat déi beschten Chance um Fouss hat den Agewiesselten Kenan Avdusinovic an der 77', mee säi Schoss sollt iwwert de Goal goen.