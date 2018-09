Si ass déi éischt Japanerin, déi sech fir d'Final op de US Open zu New York qualifizéiert huet, dat an zwee Säz mat 6-2 a 6-4.



Elo steet d'Osaka an der Finale mat der Serena Williams, déi e bësse méi fréi d'Lettin Anastasija Sevastova an zwee Sätz geklappt hat. Dofir huet si knapps eng Stonn gebraucht. An deem Match stoung et um Enn 6:3 a 6:0 fir d'Amerikanerin.