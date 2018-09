Den F91 Diddeleng huet Lëtzebuerger Sportgeschicht geschriwwen a schreift dës och nach weider. D'Ekipp aus dem Süde vum Grand-Duché huet sech nämlech fir d'Gruppephase vun der Europa League qualifizéiert a spillt domadder an enger vun den héchste Competitiounen am internationale Futtball och an der Haaptronn eng Roll.Fir datt Dir näischt dovunner verpasst, iwwerdréit RTL, esou op der Tëlee ewéi och am Livestream op RTL.lu, déi 6 Matcher vum F91, déi elo fir d'Gruppephase geplangt sinn. Éischte Match ass den 20. September um 21 Auer am Stade Josy Barthel, wou den F91 Diddeleng den AC Mailand op Besuch huet.

De ganze Programm:

20. September um 21.00: F91 Diddeleng - AC Mailand4. Oktober um 18.55: Real Betis Sevilla - F91 Diddeleng25. Oktober um 18.55: F91 Diddeleng - Olympiacos Piräus6. November um 21.00: Olympiacos Piräus - F91 Diddeleng29. November um 18.55: AC Mailand - F91 Diddeleng13. Dezember um 21.00: F91 Diddeleng - Real Betis Sevilla