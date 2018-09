© Tim Hensgen

No schwaachen Optrëtt en Dënschdeg am Testmatch géint Bielefeld, weess de Luc Holtz och, datt seng Jongen, e Samschdeg den Owend vu 20.45 Auer un, een anert Gesicht musse weisen. Et heescht jo ëmmer, datt no enger schlechter Generalprouf eng gutt Première kéim.



De Luc Holtz: Déi lescht zwee Lännermatcher hu mir gutt gespillt. Géint Senegal hu mir gläichgespillt a géint Georgien gewonnen. Ech kann och elo op déi Matcher agoen. Natierlech en Dënschdeg war net esou gutt, mä d'Ëmstänn waren och net esou favorabel vun Ufank un. Mir hu Spiller gehat, déi sinn um Dënschdeg respektiv um Méideng ukomm. Vum physeschen Aspekt hier war et ee Match, deen net optimal virzebereede war. Wann een dann och nach mental net honnertprozenteg bei der Saach ass, wat awer och zum Deel normal ass, respektiv wat ka virkommen, da geschitt dat wat déi éischt Hallschent geschitt ass. Natierlech musse mir e Samschdeg den Owend eng aner Astellung un den Dag leeën. Dat si sou Deeg am Futtball. Wann ech d'Traininger vun en Donneschdeg an e Mëttwoch kucken, da waren déi excellent. Vun dohier ass dat Allerwichtegst, datt mir e Samschdeg den Owend vun der Astellung hier musse bei 100 Prozent sinn a wann dat de Fall ass, da stinn d'Chancen net schlecht, fir datt mir op d'mannst op Aenhéicht mat Moldawien kënne spillen.





Extrait Luc Holtz



Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz geet dovun aus, datt et eng ganz serréiert Partie wäert ginn. D'Dagesform a kleng Detailer wäerten eng wichteg Roll spillen an d'Chancë bei 50-50 stinn.

