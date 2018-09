© RTL Télé Lëtzebuerg

Sarah de Nutte an Irfan Cecic an 1/2-Finallen eliminéiert (07.09.2018) An der Coque sinn den Ament d'Luxembourg Open am Dëschtennis.

Bei den Dammen huet sech d'Sarah de Nutte an den Halleffinalle mat 1:4 géint d'Yang Xiaoxin misse geschloe ginn. D'Monegassin hat 2014 d'Luxembourg Open gewonnen an huet dann elo eng weider Kéier d'Chance op d'Victoire. Fir d'Sarah de Nutte geet et elo ëm d'Plazen 3-6.Eng Defaite gouf et och fir den Irfan Cecic, dee fir Lëtzebuerg mat dobäi ass. Hien huet mat 2:4 géint de Simon Soderlund verluer. Den Cecic spillt elo och ëm d'Plazen 3-6.