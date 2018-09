© AFP (Archiv)

Fir Italien stoung no der verpasster WM e Freideg den Owend an der Nations League deen éischte Flichtmatch um Programm. Mam Trainer Roberto Manchini sollt een Neiufank agelaut ginn. Um 1. Spilldag vun der Gruppephas an der Nations League ass dat awer net esou richteg gegléckt. No den 90 Minutte gouf et een 1:1-Remis géint Polen. Den Italiener ass aus dem Spill eraus net ganz vill agefall, um Enn hu si een Eelefmeter genotzt, fir sech 1 Punkt ze sécheren.Schonn no 6 Minutt hätt et missten 1:0 fir Pole stoen. Bei engem Konter hat de Lewandowski de Ball weiderginn op den Zielinski, dësen ass dunn am Siechzéngter fräi virum Donnarumma opgedaucht. De Kipper vun den Italiener konnt mat enger excellenter Parad e Réckstand awer nach verhënneren. An der 26. Minutt gouf et dunn eng weider déck Chance fir d'Gäscht. De Krychowiak war am Strofraum un de Ball komm, huet et aus der Dréiung eraus mat engem Volleyschoss probéiert, ma den Donnarumma konnt de Ball nach an de Corner deviéieren.Offensiv ass der Squadra Azzurra dogéint an den éischten 30 Minutte kaum eppes agefall an et gouf ze vill Feeler am Passspill. An der 37. Minutt ass Italien dunn eng Kéier geféierlech virun de polnesche Gol komm. D'Gäscht haten am Spillopbau liichtfankeg de Ball verluer, sou datt de Jorginho sech de Ball gekroopt huet, dësen op de Bernardeschi weider ginn huet, ma den Offensivspiller huet dat ronnt Lieder fräi vum Gol knapp laanscht de Potto gesat.An der 40. Minutt waren et dunn d'Italiener, déi de Ball am Strofraum verluer hunn. D'Pole konnten dëse Feeler ausnotzen a sinn duerch e Gol vum Zielinski mat 1:0 a Féierung gaangen. Den Tëschestand ass an der Paus esou an d'Rei gaangen.No der Paus haten d'Italiener méi Ballbesëtz, ma e Lach hu si net fonnt, well Polen an der Defense ganz kompakt stoung. Aus dem Spill eraus wollt der Ekipp vum Manchini einfach kee Gol geléngen, ma d'Italiener hunn dunn een Eelefmeter an der 78. Minutt genotzt, fir op 1:1 auszegläichen. De Blaszczykowski war ze haart an den Zweekampf mam Chiesa gaangen. De Pol hat wuel de Ball getraff, ma awer och den Italiener, sou datt den Arbitter op de Punkt gewisen huet. De Jorginho huet sech der Saach ugeholl a souverän verwandelt.An de leschte Minutten hu béid Ekippen nach eng Kéier alles ginn, well esou richteg zefridden hu si mat engem Punkt net gewierkt. De Lucky Punch wollt awer weder Italien nach Polen glécken, sou datt ee sech um Enn mat engem 1:1 getrennt huet.

Italien - Polen 1:1Tierkei -1:2- Israel 1:0Litauen -0:1Rumänien - Montenegro 0:0Aserbaidschan - Kosovo 0:0- Malta 3:1

Um Samschdeg start Lëtzebuerg an d'Nations League

E Samschdeg den Owend kritt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp et an der League D am Grupp 2 mat Moldawien ze dinn. Den Nationaltrainer Luc Holtz hofft, datt seng Ekipp een anert Gesiicht, wéi en Dënschdeg am Frëndschaftsmatch géint Bielefeld, wäert weisen. Donieft geet hie vun enger enker Partie aus.