10 Lëtzebuerger a Lëtzebuergerinne vertrieden op den Olympesche Jugendspiller an Argentinien d'Lëtzebuerger Faarwen.An der Liichtathletik ass d'Fanny Arendt iwwert 800 Meter mat dobäi an d'Lena Kieffer geet iwwert 1500 Meter un den Depart.Am Cyclissem goufen d'Nina Berton, d'Laetitia Maus, den Nicolas Kess an den Arthur Kluckers selektionéiert.Am Schwamme start d'Maria Perez Garcia iwwer 50 an 100 Meter Crawl an de Bob Sauber geet iwwer 100 an 200 Meter Crawl un de Start.Am Tennis ass d'Eleonora Molinaro fir Lëtzebuerg mat dobäi an am Triathlon ass et nach d'Eva Daniels.Den Heinz Thews ass de Chef de Mission.