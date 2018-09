© UTML

Um 5 Minutten op 12 sinn d'Coureuren op de Parcours geschéckt ginn, datt op der Maartplaz zu Iechternach. Eng 60 Coureuren hu sech op de Parcours vun 112 Kilometer gemaach. Dann um 6 Auer hu sech 70 Leit op de Parcours vu 75 Kilometer gemaach an 300 Leit op de Parcours vu 41 Kilometer.

De Communiqué vun der UTML



Sven Remakel (Luxembourg), grand vainqueur de la 3édition de l'UTML Mullerthal Trail 2018 avec un temps record de 10:53:37 améliorant ainsi sa performance de 10 minutespar rapport à l’édition de l’année passée.

Sven Remakel est un grand habitué de l’UTML Mullerthal Trail, classé déjà 1er de la deuxième édition en 11 :03 :00 minutes en 2017 et 3e de la première édition en 2016.

A minuit cinq cette nuit, a été donné le coup d’envoi de la 3e édition de l’Ultratrail du Müllerthal, Place du Marché à Echternach.

Dans une ambiance conviviale ce sont élancés quelque 60 coureurs pour l’Ultra Trail du Müllerthal avec 112 kilomètres et 2800 mètres de dénivelé.



A six heures ce matin, quelque 70 coureurs ont pris le départ pour le Long Trail de 75 kilomètres et 1900 mètres de dénivelé.



Plus de 300 coureurs ont pris à 10 heures le départ pour le « Trail », long de 41 km avec un dénivelé de 1.100 m.



À 14 heures cet après-midi, départ sera donné le départ pour le Shorty « petit trail », de 18 km. En effet, afin de permettre de donner goût aux novices et qu’ils deviennent mordus de cette course, il a été décidé l’année passée de rajouter une petite épreuve de 18 kilomètres dont 700 mètres de dénivelé, 350 coureurs se sont inscrits et partent à la Heringer Millen en direction de la place du Marché d’Echternach.

Une nouveauté dans le programme de 2018 est l’organisation de 2 courses pour enfants autour de la Herringer Millen.



Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site internet : http://www.utml.lu