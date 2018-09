© Gilles Seywert

Nodeems den Timo Bega sech e Freideg bei der Field-WM am Bouschéissen zu Cortina d'Ampezzo fir d'Véierelsfinalle bei de Juniore qualifizéiert hat, ass et um Samschdeg mat den excellente Resultater weider gaangen.De Lëtzebuerger huet sech fir d'éischt an de Véierelsfinalle mat 97:96 géint den Amerikaner Eli Hughes behaapt. Duerno gouf et eng 65:63-Victoire géint den Italiener Jesse Sut an den Halleffinallen. Den Timo Bega steet domadder an der Finall vun der Compound Competitioun vun de Junioren.Um Sonndeg geet et fir de Lëtzebuerger an der Finall géint den Amerikaner Connor Sears ëm d'Goldmedail.De Gilles Seywert konnt sech bei den Elite Hären net fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren a gëtt um Enn den 9.