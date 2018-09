© pressephoto (archiv)

© RTL Télé Lëtzebuerg

Bei den 11. Luxembourg Open am Dëschtennis huet den Irfan Cekic eng staark Prestatioun gewisen a gëtt schlussëndlech de 6.. An de Matcher ëm d'Plazen 3-6 konnt en sech als éischt géint de Lionel Weber (SUI, 127) mat 4:3 duerchsetzen mee am zweete Match huet en sech dem Paul Lavergne (FRA, 933) mat 2:4 misse geschloe ginn.De Luka Mladenovic kënnt no enger 4:1-Victoire géint den Konstantin Chernov (RUS, 585) op déi 7. Plaz.Gewonnen huet den Brian Afanador aus Puerto Rico an dat an der Finall mat 4:1 géint de Schwed Simon Soderlund.Bei denkonnt d'Sarah de Nutte opgrond vun enger Blessure kuerzfristeg d'Matcher ëm d'Plazen 3-6 net spillen a kënnt soumat op déi 6. Plaz.D'Gewënnerin koum mam Xiaoxin Yang aus Monaco a konnt mat 4:0 géint d'Anna Blazhko aus Russland gewannen.