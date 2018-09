© AFP

© afp

The Pride of 🇯🇵!@Naomi_Osaka_ defeats Serena Williams 6-2, 6-4 to become the first Japanese player to win a Grand Slam singles title!#USOpen pic.twitter.com/sNilrZOaNU — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2018

Um Samschdeg gouf d'Dammefinall vum Grand Slam bei den US Open zu New York gespillt. An hei ass déi ganz erfaaren Amerikanerin Serena Williams op d'Japanerin Naomi Osaka getraff fir dat dës eng Première an enger Grand-Slam Finall war. Vill méi ënnerschiddlech kéinten déi zwee net sinn. D'Amerikanerin konnt an hirer Karriär schonn 23 Grand-Slam-Titelen sammelen an déi 20 Joer al Japanerin konnt bis elo eréischt 1 WTA-Titel sammelen.D'Osaka ass awer ouni Angscht a Respekt an de Match gestart an huet de Spectateuren e richteg gudden Tennis ugebueden a konnt soumat den éischte Saz iwwerraschend däitlech mat 6:2 fir sech entscheeden.D'Amerikanerin wollt sech awer net sou einfach geschloe ginn an huet am 2. Saz méi dogéint gehalen. Der Japanerin sinn allerdéngs och méi Feeler ënnerlaaf an esou ass dem Serena Williams beim Stand vun 2:1 e Break gelongen. Direkt dono ass dem Osaka awer e Re-Break gelongen an den Avantage war nees fir d'Amerikanerin war nees fort an dem Osaka ass souguer nach ee weidere Break gelongen.Dono ass awer ongewéinleches geschitt: Nodeems d'Serena Williams eng Verwarnung wéinst "Coaching" kritt huet, huet et sech sou doriwer esou därmoossen beim Arbitter opgereegt dat et schlussendlech e Spill ofgeholl krut an d'Osaka huet fir de Spillgewënn guer net missen opschloen.Kuerz drop konnt d'Japanerin hiren zweete Matchball notzen a gewënnt säin éischte Grand-Slam-Titel mat 6:2 a 6:4.Et ass den éischten Titel fir eng Japanerin bei den US Open.