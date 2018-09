Um Sonndeg stounge no der Victoire vun der FLF-Selectioun e Samschdeg den Owend géint Moldawien weider Matcher an der Futtball-Nations-League um Programm. Erausgestach huet heibäi de Match an der Divisioun A tëscht Frankräich an Holland.D'Männer vum Didier Deschampes wollte nom 0:0 um éischte Spilldag géint Däitschland weisen, dass si zu Rescht den amtéierende Weltmeeschter sinn.

Dëst ass hinne bei der 2:1-Victoire géint Holland och gelongen. Nodeems den Mbappe fréi den 1:0 fir Frankräich schéisse konnt, war et den Babel, deem den Ausgläich gelonge war. De Giroud, deen virdrun iwwert 800 Minutte kee Gol vir säin Heemechtsland maache konnt, huet den 2:1 mam Kapp gemaach a sou fir grouss Freet am Stade de France gesuergt.

Fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp geet et an der Divisioun D am Grupp 2 en Dënschdeg den Owend weider. D'Rout Léiwe kréien et no hirer historescher 4:0-Victoire géint Moldawien an der zweeter Partie auswäerts mat San Marino ze dinn.



Historesch Victoire- Lëtzebuerg klappt Moldawien 4:0 (09.09.2018) Fir de Grand-Duché gouf et ee gelongenen Optakt bei der Nations League.





Den Iwwerbléck vun de Matcher um Sonndeg

Divisioun A:

Grupp 1: Frankräich – Holland 2:1 (1:0 Mbappe 14'; 1:1 Babel 67'; 2:1 Giroud 75')



Vun Ufank un wollten d'Haushäre weisen, wien de Chef am Stade de France ass, an hunn d'Hollänner fréi ënner Drock gesat. An der 14. Minutt war et dunn och scho geschitt. Nodeems d'Hollänner de Ball net aus dem Strofraum kruten, war et de Matuidi, deen un de Ball koum an an d'Mëtt geluecht huet, sou dass de Mbappe keng Méi méi hat, fir de Ball am Filet vum Areola ënnerzebréngen.



Och duerno war d'Equipe Tricolore déi besser Ekipp an hat de Match ënner Kontroll. An der 33. Minutt haten d'Fransousen dann awer bësse Chance. Nodeems de Pavard den Wijnaldum am Strofraum ëmgegrätscht hat, huet den Arbitter net op Foul, mee op Ofstouss entscheet.



Zur Halbzeit stoung et also verdéngt 1:0 fir d'Männer vum Didier Deschamps, déi nach weider Chancen op den 2:0 haten, déi awer net notze konnten.



An der zweeter Halschent sinn d'Hollänner dunn awer lues a lues besser an d'Partie erakomm, ouni sech awer eng grouss Chance erausgespillt ze hunn.



Et huet bis an déi 66. Minutt gedauert, bis de Wijnaldum aus fënnef Meter zum Schoss koum ass an domat déi éischt grouss Chance op den 1:1 hat. Säi Schoss war allerdéngs net cadréiert genuch an ass laascht de Potto gaangen.



Nodeems den Tete an der 66. Spillminutt no engem Pass vum Depay flanke konnt, war de Ryan Babel dem Pavard entwëscht an konnt zum 1:1 erakäppen.



An enger temporäicher zweeter Halschent mat Chancen op béide Säiten war et an der 75. Minutt den Olivier Giroud, deen den 2:1 fir Frankräich schéisse konnt. No enger preziser Flank vum Mendy war et de Stiermer vun de Fransousen, deen per Direktschoss den Cillesen am Gol vun der Elftal iwwerwanne konnt.



An de leschten 10 Minutten hunn d'Hollänner et nach eng Kéier probéiert, mee de Schoss vum Blind an der 85. Minutt konnt den Areola am Gol vun de Fransousen ofwieren.

Um Enn wënnt Frankräich verdéngt mat 2:1 géint Holland.



Divisioun B:

Grupp 1: Ukrain – Slowakei 1:0 (1:0 Yarmolenko 80')



Grupp 4: Dänemark – Wales 2:0 (1:0 Eriksen 32'; 2:0 Eriksen 63')

Divisioun C:

Grupp 3: Bulgarien – Norwegen 1:0 (1:0 Vasilev 59')

Zypern – Slowenien 2:1 (0:1 Beric 54'; 1:1 Sotiriou 69'; 2:1 Stojanovic (Selbstgol) 89')

Divisioun D:

Grupp 1: Georgien – Lettland 1:0 (1:0 Okriashvili 77')

Grupp 4: Mazedonien – Armenien 2:0 (1:0 Alioski 13'; 2:0 Pandev 59')